Buchautor

Silvia Hess

Silvia Hess hat Geschichte und Philosophie an der Universität Luzern studiert. Ihr Buch "Morgarten" basiert auf ihrer Dissertation, die sie bei Valentin Groebner an der Universität Luzern 2016 abgeschlossen hat. Sie arbeitete als Gymnasiallehrerin in Aarau, als Archivmitarbeiterin in Sursee und demnächst als Redakteurin bei den Parlamentsdiensten.