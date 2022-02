Buchautor

Siegfried Kohlhammer

Siegfried Kohlhammer, geboren 1944, studierte Germanistik, Philosophie und Romanistik. Er lebt in Berlin und in Tokio und arbeitet als Autor und Übersetzer. Seine Beiträge erscheinen regelmäßig in der Zeitschrift MERKUR. Als Buch veröffentlichte er zuletzt "Die Freunde und die Feinde des Islam" (Göttingen 1998). Bei zu Klampen veröffentlichte er "Islam und Toleranz" (2011).