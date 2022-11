Buchautor

Shirley Jackson

Shirley Jackson, 1916 in San Francisco geboren, arbeitete nach dem Studium an der Syracuse University für den New Yorker. Die 1948 dort erschienene Kurzgeschichte The Lottery machte sie schlagartig berühmt und gilt als eine der bekanntesten amerikanischen Kurzgeschichten aller Zeiten. Jacksons erster Roman The Road Through the Wall erschien im selben Jahr. Es folgten zahlreiche weitere Kurzgeschichten und Romane, die vor allem dem Horrorgenre zugerechnet werden. Shirley Jackson starb 1965 im Alter von 48 Jahren.