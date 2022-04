Buchautor

Serge Haroche

Serge Haroche, 1944 in Casablanca, erhielt 2012 den Nobelpreis für Physik für die Wechselwirkung zwischen Licht und Materie. Er ist Mitglied der französischen Akademie der Wissenschaften und unterrichtet am Collège de France in Paris, wo er am Laboratoire Kastler Brossel Grundlagenforschung der Quantenphysik betreibt.