Buchautor

Sedef Ecer

Sedef Ecer wurde 1965 als Tochter eines Filmproduzenten in Istanbul geboren und war ein Kinderstar. Mit 20 Jahren ging sie nach Frankreich. Heute lebt sie als Schriftstellerin und Regisseurin in Paris. Sie hat Theaterstücke und Drehbücher veröffentlicht. "All die Frauen, die du warst" ist ihr erster Roman.