Buchautor

Sebastian Sevignani

Sebastian Sevignani studierte Kommunikationswissenschaft, Theologie und Philosophie an der Universität Salzburg. Seit 2014 forscht und lehrt er an der Friedrich Schiller Universität in Jena. Seine Arbeitsgebiete sind Sozialtheorie, Kritische Theorie, kritische politische Ökonomie, Mediensoziologie, Informations- und Kommunikationstechnologie und Gesellschaft, Internet Studies, Social Media, Überwachung und Datenschutz/Privatsphäre, alternative Medien, Ideologietheorie, Technologiefolgenabschätzung und Digital Labour.