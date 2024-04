Dudenverlag, Mannheim 2023

ISBN 9783411756018, Kartoniert, 272 Seiten, 28.00 EUR

Diversität spiegelt sich inzwischen auch sprachlich in einer großen Anzahl an Begriffen wider. Aber welche davon werden im Diskurs und in den Medien wirklich verwendet, wenn es um das Thema Diversity…