Buchautor

Sean Sherman

Sean Sherman, geboren 1974 in Pine Ridge, South Dakota, USA, ist vom Stamm der Oglala-Lakota aus der Volksgruppe der Sioux. Der Kochbuchautor, Wild- und Feldbeuter und Förderer der indigenen Küche gründete das Bildungsunternehmen für indigene Lebensmittel und Catering The Sioux Chef sowie die gemeinnützige Organisation North American Traditional Indigenous Food Systems. Sein Kochbuch, "The Sioux Chef's Indigenous Kitchen", gewann 2018 den James Beard Award als bestes amerikanisches Kochbuch; er selbst erhielt 2019 den James Beard Foundation Leadership Award. 2021 eröffnete er ein Restaurant, Owamni, in Minneapolis, Minnesota, das Gerichte mit Zutaten serviert, die in Nordamerika vor der europäischen Kolonisierung vorhanden waren.