Buchautor

Sandra Rummler

Sandra Rummler wurde 1976 in Ost-Berlin geboren. Sie ist gelernte Grafikdesignerin und Pädagogin und arbeitet in verschiedenen künstlerischen Bereichen, darunter Malerei, Fotografie, Illustration und Graffiti. In ihren Bildern und Geschichten vermischen sich Privates und Politisches über Erlebtes und Erdachtes. Ihre Werke wurden in verschiedenen Sammel- und Einzelausstellungen gezeigt. Sandra Rummler lebt und arbeitet in Berlin.