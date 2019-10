Buchautor

Samuel Strehle

Samuel Strehle studierte Soziologie und Philosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und promovierte an der Universität Hamburg. Er war Stipendiat im Graduiertenkolleg "Das Reale in der Kultur der Moderne" an der Universität Konstanz und Wissenschaftlicher Assistent an der Universität Basel. Gegenwärtig forscht er im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms "Ästhetische Eigenzeiten" am Institut für Soziologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena.