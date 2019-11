Buchautor

Rudolf Jaun

Rudolf Jaun, geboren 1948 in Meiringen, ist ein Schweizer Militärhistoriker. Er studierte Geschichte, Staatsrecht und Soziologie. Von 1985 bis 1996 leitete er diverse Nationalfondsprojekte. Von 1998 bis 2005 war er Leiter des Archivdienstes VBS und Armee, von 2005 bis 2013 Dozent an der Militärakademie der ETH Zürich und Titularprofessor für Geschichte der Neuzeit und Militärgeschichte am Historischen Seminar der Universität Zürich (UZH).