De Gruyter Oldenbourg Verlag, Berlin 2019

ISBN 9783486763843, Gebunden, 662 Seiten, 79.95 EUR

Jüdische Geschichte in Bayern wird in diesem Werk erstmals in ihren vielfältigen Facetten thematisiert. Auf den ersten Blick erscheint diese Geschichte eingespannt zwischen zwei Ereignissen der Verfolgung:…