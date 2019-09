Buchautor

Robertson Davies

Robertson Davies, geboren 1913 in Thamesville/Ontario, wuchs als Kind von Einwanderern im ländlichen Ontario auf und studierte in Toronto und am Balliol College in Oxford Literaturwissenschaften. Er kehrte in den vierziger Jahren nach Kanada zurück und arbeitete zunächst als Literaturredakteur. Später lehrte er an verschiedenen Colleges und schrieb Romane, Theaterstücke, Essays. "Fifth Business", 1970 erschienen, ist in Kanada Schullektüre. Robertson Davies starb 1995.