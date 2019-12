Buchautor

Richard Mabey

Richard Mabey, 1941 in Berkhamsted geboren, gilt als Neubegründer des englischen Nature Writings. Er studierte in Oxford und arbeitete beim Penguin-Verlag, bevor er mit dem Schreiben über die Natur und ihrem Verhältnis zur Kultur begann. 2012 wurde er in die Royal Society of Literature aufgenommen. Mabey lebt in Norfolk.