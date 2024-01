Buchautor

Rene Fülöp Miller

René Fülöp Miller (eigentlich Philipp René Maria Müller, geboren 1891 in Karansebesch, Österreich-Ungarn, heute Rumänien, begann 1908 an der Universität Wien Chemie und Pharmazie zu studieren und daneben für Zeitungen zu schreiben. Bald wechselte er ganz zum Journalismus, war Berichterstatter von den Friedenskonferenzen in Genf 1922 und Lugano 1924, reiste 1930 nach Hollywood und lebte dann an verschiedenen Orten Europas. 1939 emigrierte Fülöp Miller von Norwegen aus in die USA, lebte in Croton-on-Hudson (Westchester County) und wurde 1943 amerikanischer Staatsbürger. Ab 1950 lehrte er aam Dartmouth College in Hanover und dem Hunter College in New York City russische Kultur und Soziologie. Daneben veröffentlichte er mehrere Sachbücher und Romane, zuletzt 1960 "The Silver Bacchanal". Während seines Exils zur Zeit der Nazi-Herrschaft arbeitete er auch mit den Pseudonymen Philipp Jakob Müller und René Miller. Er starb 1963 in Hanover, New Hampshire, USA. (Alle Infos aus der Wikipedia.)