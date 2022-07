Buchautor

Rebecca Gisler

Rebecca Gisler, geboren 1991 in Zürich, studierte von 2011 bis 2014 am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel und absolvierte anschließend den Master-Studiengang Création littéraire an der Universität Paris 8. Sie schreibt auf Deutsch und auf Französisch und veröffentlichte bereits Lyrik und Prosa in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien. Rebecca Gisler lebt in Zürich und Paris.