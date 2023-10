Buchautor

Rashin Kheiriyeh

Rashin Kheiriyeh wurde im Iran geboren. Sie studierte Grafikdesign an der Universität Teheran. Die vielfach ausgezeichnete Illustratorin arbeitet für Zeitungen wie die New York Times und Le Monde diplomatique. 2011 gewann Rashin den Goldenen Apfel der Biennale der Illustration Bratislava. Heute lebt sie in Washington, D.C.