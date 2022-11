Buchautor

Randall Kenan

Randall Kenan, 1963 in New York geboren und in North Carolina aufgewachsen, studierte Englische Literatur und kreatives Schreiben an der Universität von Chapel Hill. Er arbeitete als Lektor im Verlag Alfred A. Knopf, wo er unter anderem den Nachlass von James Baldwin betreute. Für sein Werk, das sich mit dem amerikanischen Süden aus Sicht der Schwarzen Community auseinandersetzt, wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Randall Kenan starb 2020 mit 57 Jahren.