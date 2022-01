Buchautor

Rainer René Mueller

Rainer René Mueller, geboren 1949 in Würzburg, lebt heute in Heidelberg und Harbouey (Lothringen). Langjährige Tätigkeit als Literatur- und Kunstkritiker sowie als Kurator zeitgenössischer Kunst, u. a. als Leiter der Städtischen Galerie Schwäbisch Hall und als Gründungsdirektor des Kunstmuseums Heidenheim. Muellers jüngster Gedichtband, "geschriebes. selbst mit stein", erschien 2018. Eine Auswahl aus seinem Werk erschien 2015 unter dem Titel "poèmes - poëtra" in der Reihe roughbooks.