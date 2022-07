Buchautor

Ponstingl Michael

Michael Ponstingl, geboren 1965 in Wiener Neustadt/Niederösterreich. Freier Kulturwissenschafter mit Schwerpunkt auf fotografischen Kulturen. Lebt und arbeitet in Wien. Von 1990 bis 1993 Tätigkeit beim Musikverlag Extraplatte. Von 1994 bis 1996 Redakteur, danach bis 2000 Co-Herausgeber der Zeitschrift Eikon. Daneben Lektoratstätigkeit und Projektmanagement für verschiedene Buchverlage. Von 2000 bis 2003 Co-Herausgeber der Hand- und Startbücher Internet (Falter-Verlag). Von 2000 bis 2010 Kurator für Fotografie an der Albertina, Wien. Seit November 2010 freiberuflich tätig.