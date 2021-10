Buchautor

Philipp P. Metzger

Philipp P. Metzger, geboren 1983, studierte Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt und promovierte anschließend im Fachbereich Politikwissenschaft an der Universität Wien. Während seiner Promotion war er Stipendiat der Rosa Luxemburg Stiftung und Dozent am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien. Seine Arbeitsschwerpunkte waren materialistische Staats- und Ökonomiekritik sowie insbesondere Finanzialisierung und kritische Wohnungsmarktforschung.Seine Dissertation mit dem Titel "Die Finanzialisierung der deutschen Ökonomie am Beispiel des Wohnungsmarktes" erschien 2020.