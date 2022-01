Buchautor

Philipp Dettmer

Philipp Dettmer, geboren 1986, ist Information Designer und lebt in München. 2013 gründete er den YouTube-Kanal "kurzgesagt - in a nutshell", der inzwischen 15 Millionen Abonnenten weltweit hat und zu einem der erfolgreichsten Wissenschaftsblogs auf YouTube zählt. 2017 wurde der Kanal mit dem Deutschen Webvideopreis ausgezeichnet. Seine Erklärvideos und Infographiken werden außerdem bei FUNK, dem Online-Medienangebot von ARD und ZDF, in dem Kanal "Dinge erklärt - kurzgesagt" ausgestrahlt. Dieser Kanal hat über 1 Millionen deutsche Abonnenten.