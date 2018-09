Vandenhoeck und Ruprecht Verlag, Göttingen 2018

ISBN 9783525370674, Gebunden, 341 Seiten, 70.00 EUR

Die Perestrojka und die Auflösung der Sowjetunion bewirkten in Russland das Ende etablierter Geschichtsbilder. An welche Traditionen sollte man nunmehr anknüpfen? Und in Abgrenzung zu welcher Geschichte…