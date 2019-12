Buchautor

Philip Stanhope, Earl of Chesterfield

Philip Dormer Stanhope, 1694 als vierter Earl of Chesterfield geboren, war Mitglied des House of Commons und des House of Lords, Botschafter der britischen Krone und Träger des Hosenbandordens. Mit seinen brieflichen Ratschlägen an den Sohn wurde er zu einem Gewährsmann in Fragen der Erziehung, Herzensbildung und des guten Geschmacks. Er starb 1783.