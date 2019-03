Buchautor

Peter Wyden

Peter Wyden, 1923 als Sohn jüdischer Eltern in Berlin geboren, floh 1937 mit seiner Familie in die USA, wo er an der City University of New York studierte. In der Psychological Warfare Division der US-Armee kämpfte er im Zweiten Weltkrieges gegen Nazi-Deutschland. Als Sergeant leitete Wyden 1945 die Lokalredaktion der Allgemeinen Zeitung in Berlin. Zu seinen Reportern gehörten Egon Bahr und Peter Bönisch. Nach Kriegsende arbeitete er weiter als Reporter in den USA, u.a. für The Wichita Eagle, The St. Louis Post-Dispatch, Newsweek und Saturday Evening Post. Bis zu seinem Tod 1998 lebte Wyden in Ridgefield, Connecticut.