Buchautor

Peter Eickmeyer

Peter Eickmeyer wurde 1964 in Melle bei Osnabrück geboren. Nach dem Grafik-Design-Studium arbeitete er für verschiedene Unternehmen im Marketing. Daneben betätigte er sich künstlerisch und hat zahlreiche Ausstellungen seiner Werke realisiert. Die wohl spektakulärste war die Teilnahme eines seiner Bilder an der ersten Kunstausstellung im Weltall an Bord der Raumstation MIR im Jahr 1995. 2018 veröffentlichte er mit seiner Frau Gaby von Borstel die Graphic Novel "Im Westen nichts Neues" nach dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque.