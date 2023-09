Buchautor

Paulita Pappel

Paulita Pappel, 1987 als Paula Alamillo Rodriguez in Madrid geboren, arbeitet unter diesem Pseudonym als Pornoentrepreneurin. Sie wuchs in Spanien auf und floh nach Berlin, sobald sie konnte, um sich sexuell auszutoben. Während ihres Studiums in Literaturwissenschaften fing sie an, in Pornos mitzuspielen, womit sie ihr Studium und hedonistisches Leben finanzierte. Heute steht sie zunehmend hinter der Kamera, als Produzentin und Regisseurin. Seit 2013 ist sie eine der Kuratorinnen und Organisatorinnen vom Pornfilmfestival Berlin. 2016 gründete sie Lustery, eine Plattform für Paare aus aller Welt, um ihr Sexleben in Videos zu teilen. 2020 gründete sie HardWerk, ein Filmstudio für hardcore-feministische Gangbangs.