Buchautor

Paula Rodriguez

Paula Rodríguez, geboren 1968 in Argentinien, ist Journalistin, Schriftstellerin, Redakteurin und feministische Aktivistin. Sie arbeitet seit mehr als zwanzig Jahren für verschiedene Zeitschriften und Zeitungen und ist u. a. Mitbegründerin des Magazins La Maga. Sie studierte an der Taller Escuela Agencia in Buenos Aires, wo sie später Journalismus unterrichtete und die sie als Kodirektorin leitete. Für ihren Debütroman "Dringliche Angelegenheiten" wurde sie für den Premio Memorial Silverio Cañada nominiert. Sie lebt in Buenos Aires.