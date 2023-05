Buchautor

Paul Zifferer

Paul Zifferer, geboren 1879 in Bistritz, gestorben 1929 in Wien, war ein österreichischer Schriftsteller, Journalist und Diplomat. Zifferer stammte aus Mähren studierte sowohl Jus als auch Philosophie an der Universität Wien und an der Sorbonne in Paris. Er schloss sich danach der Literatengruppe Jung-Wien an. Dort hatte er vor allem Umgang mit Hugo von Hofmannsthal und Arthur Schnitzler. Zifferer schrieb Romane, Erzählungen, Dramen und Lyrik in deutscher und zuletzt in französischer Sprache. Er betätigte sich außerdem als Übersetzer von Werken von Gustave Flaubert und Rachilde. Zifferer arbeitete als Journalist für das Feuilleton des Neuen Wiener Journals und der Neuen Freien Presse. Während des Ersten Weltkriegs war er Kriegsberichterstatter in Albanien. Er wurde 1917 Herausgeber der französischsprachigen Zeitschrift Revue d'Autriche, die von Hugo von Hofmannsthal gegründet worden war.