Buchautor

Paul Betts

Paul Betts, geboren 1963 in Phoenix /Arizona, ist Professor für Moderne Europäische Geschichte am St. Antony's College der Universität Oxford. Er ist Autor zahlreicher wissenschaftlicher Publikationen über die europäische Kultur und Politik im 20. Jahrhundert. "Ruin und Erneuerung" ist die Summe langjähriger Forschungen über den grundlegend neuen Platz Europas in der Welt seit 1945.