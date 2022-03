Buchautor

Olga Lawrentjewa

Olga Lawrentjewa, geboren 1986 in Leningrad, lebt und arbeitet als Künstlerin und Karikaturistin in Sankt Petersburg. 2011 schloss sie ihr Studium an der Staatlichen Universität Sankt Petersburg mit einem Master in Design ab. Seit 2013 ist sie Mitglied der St. Petersburger Künstlervereinigung. Ausstellungen von Grafik und Comics in Russland, Finnland, der Schweiz, Norwegen, den USA, Ungarn und Polen. Ihre Arbeit konzentriert sich auf soziale Themen, Dokumentationen, Biografien und persönliche Geschichten. Im Jahr 2021 wurde ihr Comic Surwilo mit dem Prix Spécial Artémisia (Frankreich) und dem Urhunden Prix für das beste ausländische Album (Schweden) ausgezeichnet.