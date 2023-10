Buchautor

Olga Bach

Olga Bach wurde 1990 in Berlin geboren. Während des Jurastudiums schrieb sie ihr erstes Theaterstück "Die Vernichtung", das für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert und in der Inszenierung von Ersan Mondtag zum Berliner Theatertreffen eingeladen wurde. Das Magazin Theater Heute wählte sie zur "Nachwuchsautorin des Jahres 2017". Derzeit ist sie Rechtsreferendarin am Kammergericht Berlin.