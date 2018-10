Buchautor

Norbert Paschalk

Norbert Parschalk, 1957 in Brixen in Südtirol geboren, unterrichtete zehn Jahr lang an Gymnasien und Fachoberschulen Geschichte, Deutsch und Philosophie. Seit 2008 unterrichtet er Fachdidaktik an den Universitäten in Bozen, Innsbruck, Augsburg und Hildesheim.