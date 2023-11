Buchautor

Nikolai Blaumer

Nikolai Blaumer, 1983 in Düsseldorf geboren, studierte an der LMU München und der Hebräischen Universität Jerusalem und promovierte im Fachbereich Philosophie der Universität München. Nach Lehrtätigkeiten an der LMU München und der Bauhaus Universität Weimar war Nikolai Blaumer ab 2014 als Referent der Abteilung Kultur des Goethe-Instituts beschäftigt. 2018 übernahm er, entsandt vom Goethe-Institut, die Programmdirektion am Thomas Mann House in Pacific Palisades, Kalifornien.