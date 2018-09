Buchautor

Néhémy Pierre-Dahomey

Néhémy Pierre-Dahomey wurde 1986 als Kind eines Pastors in Port-au-Prince, Haiti, geboren und lebt seit 2013 in Paris. Er hat Philosophie in Port-au-Prince und Paris studiert und über Henri Bergson gearbeitet. "Die Zurückgekehrten" ist sein Debütroman.