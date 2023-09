Buchautor

Moshtari Hilal

Moshtari Hilal, geboren 1993 in Kabul, zwei Jahre später mit ihren Eltern nach Deutschland emigriert, ist Künstlerin, Kuratorin und Autorin, sie lebt in Hamburg. Sie studierte Islamwissenschaft in Hamburg, Berlin und London mit Schwerpunkt auf Gender und Dekoloniale Studien und ist Mitgründerin des Kollektivs Afghan Visual Arts and History sowie des Rechercheprojekts Curating Through Conflict with Care.