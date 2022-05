Buchautor

Moritz Schlick

Moritz Schlick, geboren 1882 in Berlin, gestorben 1936 in Wien, war ein deutscher Physiker und Philosoph. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der modernen Wissenschaftsphilosophie und naturalistischen Metaethik. Nach seiner Berufung nach Wien 1922 auf den Lehrstuhl für Naturphilosophie in der Nachfolge von Ernst Mach und Ludwig Boltzmann entstand aus einem privaten Diskussionszirkel um Schlick der weltberühmte "Wiener Kreis".