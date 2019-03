Buchautor

Misha Friedman

Misha Friedman, 1977 in Moldavien geboren, studierte an der London School of Economics Wirtschaftswissenschaften und Politik. Er hat im Finanzwesen gearbeitet und später als medizinische Hilfe im humanitären Bereich. In dieser Zeit hat er sich das Fotografieren beigebracht. Für seine Fotos wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Heute lebt er in New York.