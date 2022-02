Buchautor

Mikola Dziadok

Mikola Dziadok, geboren 1988, aufgewachsen im belarusischen Bezirk Mogiljow, studierte Jura in Minsk, wo er sich in der Punk- und Anarchisten-Szene bewegte. 2010 wurde er im Zusammenhang mit einem Anschlag auf die russische Botschaft wegen Rowdytums zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. Dziadok bestritt die Tat. Nach der Entlassung studierte er Politik an der belarusischen Exiluniversität in Wilna und arbeitete als Journalist und Blogger. Im November 2021 wurde Dziadok erneut zu fünf Jahren Haft verurteilt.