Buchautor

Michel Würthle

Michel Würthle, geboren 1943 in Hallstatt, studierte Kunst in Köln und Wien und ging 1970 nach West-Berlin. 1972 eröffnete er mit seinen Freunden Ingrid und Oswald Wiener das legendäre Gasthaus "Exil". 1979 erwarb Würthle die Paris Bar zusammen mit seinem Jugendfreund Reinald Nohal als Partner. Ab 1991 begann er wieder zu zeichnen, zu malen und zu schreiben. Er lebt heute lebt in Berlin und Griechenland.