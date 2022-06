Buchautor

Michel Jean

Michel Jean, geboren 1960, ist Innu aus der Gemeinde Mashteuiatsh am Lac Saint-Jean (Québec). Nach einem Studium der Geschichte und Soziologie arbeitet er seit 1988 als Journalist und Moderator für die französischkanadischen Fernsehsender Radio Canada Info und, seit 2005, TVA Nouvelles. Er ist mit acht Romanen und zwei Anthologien mit Erzählungen indigener Autorinnen und Autoren aus Québec einer der wichtigsten indigenen Autoren Québecs. Im Oktober 2021 erschien sein Roman "Tiohtiá:ke" (Montréal in der Sprache der Mohawk). Sein Roman "Kukum" verkaufte sich weit über 100.000 Mal in Québec und wurde mit renommierten Literaturpreisen ausgezeichnet.