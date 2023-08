Buchautor

Michael Stolleis

Michael Stolleis, geboren am 20. Juli 1941 in Ludwigshafen am Rhein, verstorben am 18. März 2021 in Frankfurt am Main, war ein deutscher Jurist und Rechtshistoriker. Bis zu seiner Emeritierung 2006 war er Professor für Öffentliches Recht und Rechtsgeschichte an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main und von 1991 bis Ende 2009 Direktor des Max-Planck-Instituts für europäische Rechtsgeschichte.