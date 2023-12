Buchautor

Michael Schwarzbach-Dobson

Michael Schwarzbach-Dobson hat Germanistik und Geschichte in Göttingen, Cambridge und Wien studiert. 2017 wurde er mit einer Arbeit über Kurzerzählungen des deutschen Mittelalters promoviert. Er arbeitet als Akademischer Rat in der Abteilung Ältere deutsche Literatur an der Universität zu Köln.