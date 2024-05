btb bei Goldmann, München 2024

ISBN 9783442317431, Gebunden, 256 Seiten, 24.00 EUR

Mit farbigem Bildteil. Ausstattung: 4-farbige Abbildungen. Niemand konnte Kunst so gut stehlen wie Stéphane Breitwieser. Der Meisterdieb erbeutete in den 1990er-Jahren bis in die frühen 2000er Kunstwerke…