Buchautor

Mehrdad Zaeri

Mehrdad Zaeri-Esfahani wurde 1970 in Isfahan/Iran geboren. Im Alter von 14 Jahren wanderte er mit seinen Eltern und seinen drei Geschwistern zuerst in die Türkei und dann nach Deutschland aus. Als er 1992 sein Abitur machte, beschloss er, Künstler zu werden. In den ersten Jahren war es sehr schwer. Später wurde es richtig schön. Heute lebt Mehrdad Zaeri mit seiner Frau in Mannheim, macht seine Kunst und mag dieses Leben, das immer eine Überraschung in der Tasche hat.