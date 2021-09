Buchautor

Mauro F. Guilleén

Mauro F. Guillén, geboren 1964 in Spanien, ist Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe und war lange Professor an der Wharton Business School in Philadelphia. 2021 wurde er als Direktor an die Judge Business School der Universität Cambridge berufen. Er ist Experte für die Herausforderungen der Globalisierung für Gesellschaft und Unternehmen.