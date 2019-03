Buchautor

Matthias Krauß

Matthias Krauß, geboren 1960 in Hennigsdorf (heute LK Oberhavel), volontierte bei der Märkischen Volksstimme Potsdam, studierte 1982-1986 Journalistik an der Leipziger Karl-Marx-Universität, 1986-1989 Redakteur der Märkischen Volksstimme, Bereich Jugendpolitik, seit 1990 freier Journalist in Potsdam, v.a.im Bereich Landespolitik Brandenburg. Gründungsmitglied der Landespressekonferenz Brandenburg. Mehrere Buchveröffentlichungen.