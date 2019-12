Buchautor

Matthew Syed

Matthew Syed, geboren 1970 in Reading, Berkshire, ist ein ehemaliger englischer Tischtennisspieler. Er nahm 1992 und 2000 an den Olympischen Spielen teil. Heute ist er Autor, Journalist und Rundfunksprecher. Syeds Vater hat pakistanische Wurzeln, seine Mutter stammt aus Wales. Er studierte Philosophie, Politik und Wirtschaft am Balliol College in Oxford. "You are awesome" ist sein erstes Kinderbuch. Er hat aber bereits mehrere Titel zum Thema "growth mindset" verfasst.