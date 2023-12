Buchautor

Mary Oliver, 1935 in Ohio geboren, zählt zu den meistgelesenen zeitgenössischen amerikanischen Dichterinnen. Zu Lebzeiten veröffentlichte sie mehr als 20 Gedichtbände, mit denen sie auf der New York Times-Bestsellerliste stand und zahlreiche Preise gewann, unter anderem den Pulitzer-Preis für 'American Primitive' und einen National Book Award für 'New and Selected Poems'. Sie starb 2019 in Florida.