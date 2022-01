Buchautor

Martin Salisbury

Martin Salisbury, geboren 1952, ist Professor für Illustration an der Cambridge School of Art der Anglia Ruskin University, wo er den ersten "Master of Arts" Lehrgang für Kinderbuchillustration entwickelte. Er hat mehrere Bücher zum Thema Illustration geschrieben und war lange Jahre Präsident des Illustrationswettbewerbs der weltweit größten Kinderbuchmesse in Bologna.